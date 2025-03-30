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В одном из сел Башкирии закрыли автостанцию — не было даже туалета

В одном из сел Башкирии закрыли автостанцию — не было даже туалета

21:09, 30 мар 2025

В селе Красноусольский Гафурийского района Башкирии прекратила работу местная автостанция. Об этом 30 марта сообщил глава района Венер Вахитов. Причиной закрытия стало несоответствие объекта базовым требованиям — в здании отсутствовали водоснабжение и санитарные удобства.

По информации руководителя муниципалитета, приобрести билеты теперь можно в новом пункте продаж, который перенесли в близлежащее кафе «Встреча», расположенное по адресу: улица Киекбаева, 25/1. Прежняя автостанция не отвечала современным стандартам комфорта для пассажиров и была признана непригодной для дальнейшей эксплуатации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: глава Гафурийского района Башкирии
Теги: Гафурийский район
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