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Погодные аномалии вновь обрушатся на Башкирию: чего ожидать?

Погодные аномалии вновь обрушатся на Башкирию: чего ожидать?

16:15, 31 мар 2025

В Башкирии после аномально тёплого марта и раннего половодья синоптики Башгидромета предсказывают новые сюрпризы.

Начало апреля порадует жителей республики почти летним теплом. Первого числа столбики термометров поднимутся до +11...+16°C, а 2 апреля воздух и вовсе прогреется до +13...+18°C. Ночи тоже будут тёплыми — от +1 до +6 градусов.

Но не спешите убирать зонты! С 3 апреля погода резко изменится — Гисметео обещает затяжные дожди до середины месяца. Температура упадёт до скромных +8°C днём и +1...+3°C ночью.

Лишь с 15 апреля осадки прекратятся, и воздух снова прогреется до комфортных +15 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: погода в башкирии
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