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Неожиданная волна холода ожидает Башкирию

Неожиданная волна холода ожидает Башкирию

09:25, 01 апр 2025

В Башкирии ожидаются резкие колебания температур в ближайшие недели. Завтра, 2 апреля, столбики термометров поднимутся до почти летних +19 градусов, сообщает Башгидромет.

Весна решила устроить жителям республики настоящие температурные контрасты. Уже 2 апреля жители Башкирии смогут насладиться практически летним теплом — воздух прогреется до +14...+19°C. Однако к концу недели ситуация изменится: температура снизится до +10...+15 градусов, а на севере региона и вовсе похолодает до +5. Дополнительно ожидаются небольшие дожди.

Специалисты центра "Фобос" предупреждают: апрель этого года будет капризным. Жителям Урала и Сибири обещают температуру выше нормы, но без арктических вторжений не обойдется. Первая волна холода охватит центральную Россию на стыке первой и второй декад месяца и продлится значительное время. Еще одно похолодание возможно в конце апреля. Впрочем, холодные периоды будут чередоваться с существенными потеплениями, так что в среднем температура останется в пределах нормы.

Май начнется благоприятно: по данным Гисметео, первая половина месяца порадует температурой +18...+19 градусов. Метеорологи связывают погодные изменения с глобальными климатическими процессами. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что 2025 год, вероятно, войдет в пятерку или даже тройку самых теплых лет за всю историю наблюдений на планете.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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