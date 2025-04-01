Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара

В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара

22:23, 01 апр 2025

Башкирию ждет аномально теплая погода в начале апреля. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, ссылаясь на данные Башгидромета.

2 апреля в регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем в отдельных районах возможен слабый дождь. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью 5-10 м/с, днем местами усиливаясь до 16 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°C, с локальным понижением до -5°C. Днем - до +14...+19°C. На дорогах сохранится хорошая видимость.

В столице республики, Уфе, также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха установится на отметке +3...+5°C, на окраинах города возможно понижение до 0°C. Дневная температура достигнет +17...+19°C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Общество в Башкирии
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Башкирии
Башкирию ждет летнее тепло с грозами
Общество в Башкирии
Башкирию ждет летнее тепло с грозами
В Башкирии прогнозируется благоприятная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется благоприятная погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok