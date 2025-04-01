В первых числах апреля в Башкирии прогнозируется летняя жара

22:23, 01 апр 2025

Башкирию ждет аномально теплая погода в начале апреля. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, ссылаясь на данные Башгидромета.

2 апреля в регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем в отдельных районах возможен слабый дождь. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью 5-10 м/с, днем местами усиливаясь до 16 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°C, с локальным понижением до -5°C. Днем - до +14...+19°C. На дорогах сохранится хорошая видимость.

В столице республики, Уфе, также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха установится на отметке +3...+5°C, на окраинах города возможно понижение до 0°C. Дневная температура достигнет +17...+19°C.

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Автор: Семен Подгорный