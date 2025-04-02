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Какой будет погода в Башкирии с апреля по сентябрь: прогноз синоптиков

Какой будет погода в Башкирии с апреля по сентябрь: прогноз синоптиков

09:10, 02 апр 2025

Башгидромет сделал предварительный прогноз для Башкирии на период с апреля по сентябрь. Синоптики рассказали, какой будет температура воздуха и количество осадков во второй половине весны, летом и начале осени. Вероятность прогноза оценивается в пределах 65–70 процентов.

Апрель: теплее нормы и дожди

По данным метеослужбы, средняя температура воздуха в апреле будет выше нормы (+4,9 градуса). Ожидается, что столбики термометров покажут +4…+6 градусов. Количество осадков будет в пределах нормы, а в восточных районах – выше.

Май: теплый месяц с умеренными дождями
В мае погода порадует теплом: температура будет около или выше нормы (+11…+14 градусов). Выпадет 35–55 миллиметров осадков, что соответствует средним значениям.

Лето: переменчивое тепло

В июне воздух прогреется до +16…+19 градусов, что ниже обычных показателей. Осадки останутся в пределах нормы (50–70 миллиметров).

Июль принесет больше тепла – температура будет около или выше нормы (+17…+21 градус). Дожди сохранятся в объемах, близких к норме, но на востоке региона их количество будет ниже.

Август продолжит теплую тенденцию с температурой +17…+21 градус, а мокрых дней станет меньше. В южных районах ожидается близкое к норме количество осадков (45–65 миллиметров).

Осень: начнется тепло

В сентябре средняя температура прогнозируется выше нормы (+9…+12 градусов). Осадки составят около 35–55 миллиметров, что соответствует средним значениям.

Синоптики подчеркивают, что прогноз будет уточняться с учетом более детальных данных, поступающих в течение полугодия.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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