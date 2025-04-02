Заброшенное здание в Уфе, которое пугает горожан, выставят на продажу

09:16, 02 апр 2025

В Уфе на улице Победы, 11А собрались продать заброшенное здание, которое вызывает беспокойство у жителей соседних домов. По словам жильцов Первомайской, 38 и 36, строение давно стало притягательным местом для бездомных и любителей выпить. Внутри здания царит антисанитария, а вокруг него замечают бродячих собак.

Как сообщили в администрации Калининского района, объект числится в муниципальной собственности и передан под управление местной службе заказчика и технического надзора. Ситуацию, заверяют чиновники, держат под контролем: здание охраняется. Однако власти приняли решение о продаже объекта в рамках закона о приватизации. Реализация запланирована на апрель 2025 года.

Администрация также напомнила: в случае нарушений общественного порядка у здания, жители могут обратиться в полицию.

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Автор: Семен Подгорный