Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон
09:37, 02 апр 2025
Госдума окончательно приняла закон о новых льготах для семей участников специальной военной операции. Документ прошёл второе и третье чтения, внеся соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ.
Теперь родители, супруги и дети раненых военнослужащих смогут взять до 35 дней неоплачиваемого отпуска в год. Для родственников погибших бойцов предусмотрено 14 дополнительных дней отпуска без сохранения зарплаты.
По информации парламентариев, подобные меры поддержки уже существуют, однако распространяются не на все категории военнослужащих, задействованных в СВО. Новый закон расширяет круг лиц, имеющих право на дополнительный отпуск для решения семейных вопросов.
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