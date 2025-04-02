Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон

09:37, 02 апр 2025

Госдума окончательно приняла закон о новых льготах для семей участников специальной военной операции. Документ прошёл второе и третье чтения, внеся соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ.

Теперь родители, супруги и дети раненых военнослужащих смогут взять до 35 дней неоплачиваемого отпуска в год. Для родственников погибших бойцов предусмотрено 14 дополнительных дней отпуска без сохранения зарплаты.

По информации парламентариев, подобные меры поддержки уже существуют, однако распространяются не на все категории военнослужащих, задействованных в СВО. Новый закон расширяет круг лиц, имеющих право на дополнительный отпуск для решения семейных вопросов.

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Автор: Семен Подгорный