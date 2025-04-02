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В Башкирии простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО

В Башкирии простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО

15:47, 02 апр 2025

В Чишминском районе Башкирии прошли похороны трех военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Ришат Мансуров.

1 апреля в селе Ябалаклы простились с рядовым Ринатом Курбановым. До этого, 28 марта, в Чишмах похоронили рядового Сергея Яковлева. А 27 марта в деревне Новомихайловка прошла церемония прощания с гвардии рядовым Валерием Быковым.

Руководитель района выразил соболезнования родным погибших бойцов и пожелал им стойкости в этот тяжелый момент. Мансуров отметил, что память о героях, отдавших жизнь за Родину, навсегда останется в сердцах земляков.

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В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в Курской области

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В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим в Курской области
Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район спецоперация Погибшие на Украине
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