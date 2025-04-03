Башкирия окажется во власти нетипичного холода

09:24, 03 апр 2025

Башкирию ждёт резкое похолодание уже в конце этой недели, сообщает Башгидромет. После аномального тепла в марте и начале апреля в республику вернутся холода и осадки.

Синоптики предупреждают: температура по ночам упадёт до минусовых отметок (-2...+3°С), а дневные показатели не превысят +5...+10°С. Дожди сменятся снегопадами.

По данным Гисметео, холодная и дождливая погода задержится минимум до 20 апреля. Ежедневные осадки станут привычным явлением для жителей республики, а температура днём будет колебаться в пределах +10...+12°С, ночью от -1 до +5°С.

Потепление метеорологи прогнозируют только после 20 апреля.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный