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Башкирия окажется во власти нетипичного холода

Башкирия окажется во власти нетипичного холода

09:24, 03 апр 2025

Башкирию ждёт резкое похолодание уже в конце этой недели, сообщает Башгидромет. После аномального тепла в марте и начале апреля в республику вернутся холода и осадки.

Синоптики предупреждают: температура по ночам упадёт до минусовых отметок (-2...+3°С), а дневные показатели не превысят +5...+10°С. Дожди сменятся снегопадами.

По данным Гисметео, холодная и дождливая погода задержится минимум до 20 апреля. Ежедневные осадки станут привычным явлением для жителей республики, а температура днём будет колебаться в пределах +10...+12°С, ночью от -1 до +5°С.

Потепление метеорологи прогнозируют только после 20 апреля.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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