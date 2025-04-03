Погода в Башкирии готовит еще один неожиданный сюрприз

21:35, 03 апр 2025

Синоптики Башгидромета сообщают о резком изменении погоды в республике 4 апреля.

В пятницу небо затянет облаками, но местами будут прояснения. Ночью температура опустится до -2...+3°C, осадки выпадут в виде мокрого снега. Днем воздух прогреется до +5...+10°C, и снег сменится дождем.

Ветер будет дуть с северо-запада, постепенно меняя направление на юго-западное. Его сила останется умеренной, но в дневные часы местами возможны порывы.

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Автор: Семен Подгорный