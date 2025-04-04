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Призывникам из Башкирии не грозит отправка в зону СВО

Призывникам из Башкирии не грозит отправка в зону СВО

20:43, 04 апр 2025

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов заявил на совещании с муниципалитетами, что срочники из республики не будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

Около 30% новобранцев отправят в учебные части, где они проведут пять месяцев, осваивая современное вооружение и получая военные специальности. После обучения солдаты будут распределены по воинским частям в соответствии с полученными навыками. Сагитов подчеркнул, что все, кто отслужит положенный срок, своевременно вернутся домой.

Весенняя призывная кампания официально началась 1 апреля 2025 года согласно указу президента России Владимира Путина, подписанному накануне. Призыв продлится до середины июля. Военный комиссариат Башкортостана планирует отправить в войска более 6,5 тысяч молодых людей.

Напомним, что срок службы по призыву в России составляет один год. Распределение новобранцев происходит с учетом их образования, физической подготовки и личных пожеланий, но в рамках потребностей армии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: призыв спецоперация
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