В Башкирии спрогнозировали грустную погоду в выходные

21:01, 04 апр 2025

В выходные Башкирию ждут осадки и температурные контрасты. По данным Башгидрометцентра, 5-6 апреля в республике прогнозируются дожди, местами со снегом, при этом термометры покажут до +18 градусов.

В субботу пройдут кратковременные дожди, ночью в некоторых районах возможен мокрый снег. Температура ночью опустится до -1..+4, днём воздух прогреется до +10...+15 градусов. Порывы ветра местами усилятся до сильного.

Воскресенье не принесёт кардинальных изменений — снова ожидаются дожди, возможен снег. Днем будет несколько теплее: до +13...+18 градусов. Лишь на севере Башкирии, температура не поднимется выше +8.

Метеорологи прогнозируют, что тёплая и сырая погода задержится в регионе и после выходных. В начале следующей недели дневные показатели термометров установятся на отметке +10...+15 градусов.

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Автор: Семен Подгорный