Стали известны сроки начисления повышенных социальных пенсий

12:07, 05 апр 2025

С 1 апреля россияне начнут получать увеличенные социальные пенсии. Индексация составила 14,75 процента. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по соцполитике.

По словам парламентария, повышенные выплаты уже включены в ближайшие перечисления. Клиенты Почты России получат деньги в период с 3 по 25 апреля согласно графику доставки. Тем, кто получает пенсию на банковскую карту, точную дату зачисления подскажут в Социальном фонде.

Социальные пенсии предназначены для граждан без достаточного трудового стажа, а также для людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный