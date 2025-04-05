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Стали известны сроки начисления повышенных социальных пенсий

Стали известны сроки начисления повышенных социальных пенсий

12:07, 05 апр 2025

С 1 апреля россияне начнут получать увеличенные социальные пенсии. Индексация составила 14,75 процента. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, входящая в комитет по соцполитике.

По словам парламентария, повышенные выплаты уже включены в ближайшие перечисления. Клиенты Почты России получат деньги в период с 3 по 25 апреля согласно графику доставки. Тем, кто получает пенсию на банковскую карту, точную дату зачисления подскажут в Социальном фонде.

Социальные пенсии предназначены для граждан без достаточного трудового стажа, а также для людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

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Пенсионерам Башкирии сообщили, когда поступит повышенный размер пенсии

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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