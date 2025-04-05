Погода омрачит майские выходные в Башкирии

17:02, 05 апр 2025

Первая череда выходных в мае не порадует жителей Башкирии солнечной погодой. По информации синоптиков Гисметео, с 1 по 4 мая в регионе ожидаются дожди. Особенно интенсивные осадки выпадут 1, 2 и 4 мая.

Температурный режим сохранится комфортным: днем воздух прогреется до +17°C, ночью столбики термометров не опустятся ниже +10°C.

Напомним, в мае россиян ждут два длинных периода выходных: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

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Автор: Семен Подгорный