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В Башкирии прогнозируют снег и шквалистый ветер

В Башкирии прогнозируют снег и шквалистый ветер

21:54, 05 апр 2025

В ближайшие сутки жителей Башкортостана ждёт капризная погода. По информации республиканского МЧС, с вечера 5 апреля до вечера 6 апреля регион окутает облачность с редкими прояснениями и осадками.

Синоптики обещают ночью от нуля до +5 градусов, а на севере республики столбики термометров и вовсе опустятся до -5. Днём потеплеет до +14...+19, хотя северные районы прогреются лишь до +9.

Водителям стоит быть внимательнее — видимость на дорогах местами снизится до 1-2 км. Южный и юго-западный ветер подует со скоростью до 5-10 м/с, днём порывы достигнут 18 м/с.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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