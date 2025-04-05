В Башкирии прогнозируют снег и шквалистый ветер

21:54, 05 апр 2025

В ближайшие сутки жителей Башкортостана ждёт капризная погода. По информации республиканского МЧС, с вечера 5 апреля до вечера 6 апреля регион окутает облачность с редкими прояснениями и осадками.

Синоптики обещают ночью от нуля до +5 градусов, а на севере республики столбики термометров и вовсе опустятся до -5. Днём потеплеет до +14...+19, хотя северные районы прогреются лишь до +9.

Водителям стоит быть внимательнее — видимость на дорогах местами снизится до 1-2 км. Южный и юго-западный ветер подует со скоростью до 5-10 м/с, днём порывы достигнут 18 м/с.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный