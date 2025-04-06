Экстрасенсы нашли "чёрную дыру" в башкирской деревне

12:08, 06 апр 2025

Команда сильнейших экстрасенсов посетила село Емметово в Шаранском районе Башкирии, где на улице Мухаметьянова происходят необъяснимые трагедии. Жители обратились за помощью к участникам телешоу "Битва сильнейших" после серии самоубийств, убийств, пожаров и гибели детей.

Место, где живут призраки

В марийское село прибыли три медиума с громкими именами: Виктория Райдос, Александр Шепс и Артём Краснов, называющий себя вампиром. Каждому предстояло пройти испытание самостоятельно и раскрыть тайну злосчастной улицы.

Райдос сразу охарактеризовала местность как территорию с крайне негативной энергетикой. Она увидела за спинами местных женщин души умерших детей. Все жительницы подтвердили, что действительно потеряли детей при трагических обстоятельствах.

Александр Шепс продемонстрировал способности, называя имена всех умерших на улице Мухаметьянова и точно описывая обстоятельства их гибели. Местные жители с удивлением подтверждали его слова. Медиум даже помог одной из жительниц по имени Ирина пообщаться с покойным отцом и передал его последнюю волю.

Инцидент у забора

Во время сеанса произошло нечто странное. Шепса словно притянула невидимая сила к одному из заборов. Он попытался перелезть через ограждение, поранил руку об острый край сайдинга и едва не скрылся в темноте. Ведущий Андрей Кислицын успел схватить экстрасенса, но тот потерял сознание.

Придя в себя, Шепс объяснил, что увидел за забором мощную энергетическую воронку, которую назвал "путём в прошлое". Местные подтвердили особое значение этого места — отсюда мужчины уходили на Великую Отечественную войну, повязывая платки на священное дерево. Практически никто не вернулся.

Медиум пояснил, что жители осквернили священное место, начав его застраивать вопреки предостережениям старейшин. Это привело к образованию энергетической воронки "космического уровня", которая и провоцирует самоубийства в селе.

Чёрный треугольник

Третий участник, Артём Краснов, обнаружил участки с негативной вибрацией почвы. В своём видении он наблюдал чёрный треугольник, но объяснение этому нашёл только к концу испытания.

Все три экстрасенса независимо друг от друга выявили одни и те же точки с максимальной концентрацией негативной энергии. По словам Краснова, эти точки образуют вершины "чёрного треугольника" — мест, где в прошлом местные колдуны служили тёмным силам по краям священной рощи.

Когда координаты этих точек нанесли на карту в телефоне, действительно образовался почти идеальный равнобедренный треугольник. Краснов объяснил, что основание треугольника накапливало негативную энергию, а на верхушке находился её выход — то самое место, которое Шепс назвал "чёрной дырой".

Ритуал очищения

По просьбе жителей села Краснов и Райдос провели обряд очищения территории. Они разожгли три костра, призванные нейтрализовать негативную энергию земли и преобразовать её в положительную.

После ритуала местные жители отметили значительное улучшение самочувствия. Они благодарили экстрасенсов и говорили, что ощущают небывалое облегчение, "как будто камень с души упал".

Телезрители смогли увидеть всё происходящее в новом выпуске программы "Битва сильнейших", где команда медиумов продемонстрировала свои паранормальные способности в попытке помочь жителям марийского села избавиться от многолетнего проклятия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео