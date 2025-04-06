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В Башкирии прогнозируется тепло с подвохом

В Башкирии прогнозируется тепло с подвохом

21:19, 06 апр 2025

7 апреля жителей Башкирии ждут резкие перепады температур, сообщает Госкомитет республики по ЧС. По данным ведомства, регион накроет переменная облачность, местами пройдут дожди, ночью в некоторых районах — снег.

Южный и юго-западный ветер разгонится до 5-10 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с. Ночью термометры покажут от 0 до +5°C, в северных районах до -5°C. Днём же воздух прогреется до +14...+19°C, а на севере региона будет прохладнее — до +9°C.

Автомобилистам стоит быть осторожнее: на некоторых дорогах видимость снизится до 1-2 км.

В столице республики также ожидается облачная погода прояснениями и небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с с усилением днём до 18 м/с. Температура ночью в Уфе составит +3...+5°C, днём воздух разогреется до +16...+18°C.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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