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Стало известно, кто из россиян получит срочную пенсионную выплату

Стало известно, кто из россиян получит срочную пенсионную выплату

10:22, 07 апр 2025

В России действует механизм срочной пенсионной выплаты, предоставляемой мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам с 55 лет, при соблюдении ряда условий. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

Срочная пенсионная выплата доступна гражданам, имеющим минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это финансовое пособие инициируется на основании пенсионных накоплений и выплачивается ежемесячно в течение 10 лет (120 месяцев). Особое значение такая поддержка имеет для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Формирование суммы выплаты производится из нескольких источников, включая дополнительные страховые взносы, средства государственного софинансирования, перечисления работодателей и материнский капитал. Размер выплаты напрямую зависит от объема накопленных средств и периода ее предоставления.

Для оформления пособия необходимо обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Подать заявление можно несколькими способами: через многофункциональный центр (МФЦ), портал госуслуг или отправив документы по электронной почте.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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