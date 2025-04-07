Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии жители пострадавшего от паводка района получат компенсацию до 10 апреля

В Башкирии жители пострадавшего от паводка района получат компенсацию до 10 апреля

14:48, 07 апр 2025

Глава Архангельского района Башкирии Айрат Саитгалин заявил, что все жители, пострадавшие от весеннего паводка, получат компенсации до 10 апреля. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 7 апреля.

Финансы на компенсации уже поступили и начали распределяться среди населения. По словам Саитгалина, владельцы погибшего скота уже получили полную компенсацию — выплаты произведены 29 гражданам. Кроме того, на утро 7 апреля жителям девяти домохозяйств выплатили компенсации за утраченное имущество.

"По выплатам на первоочередные нужды работа также ведётся активно, уже выдано 745 тысяч рублей", — отчитался глава района.

Руководитель Башкирии Радий Хабиров не исключил возможности увеличения финансирования на выплаты при необходимости. Он также дал распоряжение Министерству ЖКХ совместно с администрацией района оперативно устранить последствия наводнения в деревнях, оказавшихся в зоне затопления.

Как сообщалось ранее, размер компенсации пострадавшим семьям составит не более 50 тысяч рублей, о чём ранее информировала глава Минтруда республики.

Наиболее серьёзный ущерб понесла деревня Азово, которую затопило из-за резкого подъёма воды в реке Инзер. Под угрозой находилось и село Абзаново, откуда частично эвакуировали жителей. В районе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В трех районах Башкирии зафиксированы новые подтопления

Читайте также:

В трех районах Башкирии зафиксированы новые подтопления
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Архангельский район паводок
Читайте также

Глава Башкирии сообщил о новых выплатах
Культура в Башкирии
Глава Башкирии сообщил о новых выплатах
«Грязь на улицах: Радий Хабиров раскритиковал глав районов Башкирии
Политика в Башкирии
«Грязь на улицах: Радий Хабиров раскритиковал глав районов Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Политика в Башкирии
«Разговоры неуместны»: Радий Хабиров ответил критикам
Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"
Политика в Башкирии
Радий Хабиров потребовал ускорить весеннюю уборку в Уфе: "Будьте амбициознее!"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok