В Башкирии жители пострадавшего от паводка района получат компенсацию до 10 апреля

14:48, 07 апр 2025

Глава Архангельского района Башкирии Айрат Саитгалин заявил, что все жители, пострадавшие от весеннего паводка, получат компенсации до 10 апреля. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 7 апреля.

Финансы на компенсации уже поступили и начали распределяться среди населения. По словам Саитгалина, владельцы погибшего скота уже получили полную компенсацию — выплаты произведены 29 гражданам. Кроме того, на утро 7 апреля жителям девяти домохозяйств выплатили компенсации за утраченное имущество.

"По выплатам на первоочередные нужды работа также ведётся активно, уже выдано 745 тысяч рублей", — отчитался глава района.

Руководитель Башкирии Радий Хабиров не исключил возможности увеличения финансирования на выплаты при необходимости. Он также дал распоряжение Министерству ЖКХ совместно с администрацией района оперативно устранить последствия наводнения в деревнях, оказавшихся в зоне затопления.

Как сообщалось ранее, размер компенсации пострадавшим семьям составит не более 50 тысяч рублей, о чём ранее информировала глава Минтруда республики.

Наиболее серьёзный ущерб понесла деревня Азово, которую затопило из-за резкого подъёма воды в реке Инзер. Под угрозой находилось и село Абзаново, откуда частично эвакуировали жителей. В районе был введён режим чрезвычайной ситуации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ