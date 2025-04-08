Метеорологи рассказали, когда в Башкирии закончатся дожди

09:11, 08 апр 2025

Жители Башкирии столкнулись с затяжным периодом дождей. По информации синоптиков Гисметео, сухая погода в регионе установится нескоро.

Прогноз обещает осадки практически каждый день до конца апреля. На этой неделе единственный сухой день ожидается в пятницу, 11 апреля. На следующей неделе дожди пройдут 14, 17, 18 и 19 числа.

Последние дни месяца также не порадуют солнцем, за исключением 30 апреля. Метеорологи предполагают, что осадки прекратятся только после первых майских праздников, ориентировочно после 4 мая.

Жителям региона стоит запастись зонтами и дождевиками - весна в этом году выдалась на редкость мокрой.

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Автор: Семен Подгорный