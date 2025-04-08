В Башкирии объявлено штормовое предупреждение: грозы, сильный ветер и туман

20:21, 08 апр 2025

В среду, 9 апреля, жителей Башкирии ожидает непогода с грозами и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по Республике Башкортостан.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдет небольшой дождь, днем осадки усилятся, местами прогремят грозы. Ветер южного и юго-западного направления достигнет 7-12 м/с, днем его порывы усилятся до 17 м/с.

Ночная температура составит от +5 до +10 градусов, в восточных районах возможно похолодание до 0°C. Днем воздух прогреется до +10...+15°C, а на юге республики — до +20°C.

МЧС также предупреждает об опасности на дорогах: ночью и утром ожидается туман с видимостью менее 500 метров, а во время дождя видимость снизится до 1-2 км.

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Автор: Семен Подгорный