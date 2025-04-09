Россияне могут получить разовую выплату до 412 тысяч рублей

09:07, 09 апр 2025

Социальный фонд России сообщил об увеличении лимита единовременной выплаты накопительной части пенсии в 2025 году. Теперь россияне могут получить на руки всю сумму своих пенсионных накоплений одним платежом, если она не превышает 411 750 рублей.

Накопительная часть пенсии находится в "заморозке" с 2014 года — работодатели уже десятилетие не перечисляют на неё средства. Однако деньги, накопленные до этого момента, продолжают инвестироваться и приносить доход.

Получить накопления единовременно могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Пороговая сумма для разовой выплаты выросла на 17% по сравнению с прошлым годом. Это существенно расширяет круг получателей.

Новые правила расчета действуют с июля 2024 года. Для оформления выплаты достаточно подать заявление через портал "Госуслуги", посетить отделение Социального фонда или негосударственного пенсионного фонда, где хранятся ваши накопления. Также заявление принимают в МФЦ.

Если сумма накоплений превышает установленный лимит, гражданин будет получать ежемесячную выплату в течение определенного периода.

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Автор: Семен Подгорный