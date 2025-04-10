Стало известно, когда в Башкирию вернется весеннее тепло

09:04, 10 апр 2025

Жителей Башкирии ждёт резкое похолодание с дождями и снегом. Об этом 10 апреля сообщили синоптики Башгидромета.

Виновником непогоды стал циклон, сформировавшийся над северным Каспием и стремительно наступающий на Южный Урал. Атмосферный вихрь откроет ворота холодным северным массам, которые буквально окутают республику. Ночью столбики термометров упадут до отметок -4...+1°C, днём температура едва доберётся до +3...+10°C.

10-11 апреля практически вся территория Башкирии, кроме западных районов, окажется под ударом осадков — от моросящего дождя до интенсивного мокрого снега. В отдельных местах прогнозируются сильные ливни и снегопады. Природа добавит неприятностей в виде гололёда и налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Водителям стоит быть предельно осторожными — дороги превратятся в настоящие катки.

Впрочем, метеорологический удар будет недолгим. К выходным атмосферное давление начнёт расти, осадки ослабнут и станут локальными. Дневная температура поднимется до комфортных +6...+12°C.

Согласно прогнозу портала Гисметео, с начала следующей недели в Башкирию вернётся настоящая весна с температурой до +15...+20°C. Существенных похолоданий не предвидится ни во второй половине апреля, ни в начале мая.

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Автор: Семен Подгорный