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Россиянам сообщили о повышении пенсий в 2026 и 2027 годах

Россиянам сообщили о повышении пенсий в 2026 и 2027 годах

09:09, 10 апр 2025

Российских пенсионеров ждёт новая система повышения выплат. С 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год — 1 февраля и 1 апреля, сообщили в Социальном фонде России.

Первое повышение привяжут к уровню инфляции за предыдущий год, второе — к росту доходов СФР. По предварительным расчётам, в феврале 2026 года пенсии вырастут на 4,5%, а в апреле добавят ещё 5,5%. Суммарно за год прибавка составит 10%.

В 2027 году схема сохранится: февральская индексация принесёт пенсионерам дополнительные 4%, апрельская — ещё 4,1%. Общий рост выплат за год достигнет 8,1%.

Новый механизм позволит более гибко реагировать на экономическую ситуацию и обеспечит пенсионерам дополнительную финансовую поддержку в течение года.

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Такого никто не ожидал: пенсионный возраст повысят еще на 3 года

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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