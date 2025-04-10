В Башкирии снежный ад сменится дождями

20:59, 10 апр 2025

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. По данным ведомства, с вечера 10 апреля до вечера 11 апреля регион окажется во власти непогоды.

Ночью и с утра в отдельных районах ожидается гололёд и мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья. Осадки пройдут по всему региону ночью, а днём — местами. На востоке республики они усилятся до умеренных.

Ветер переменчивый: сначала западный, затем восточный, 2-7 м/с. Жителям южных районов Башкирии стоит готовиться к порывам до 14 м/с. Температурный режим неустойчивый: ночью от -3 до +2 градусов, днём потеплеет до +3...+8.

Видимость на дорогах снизится до 1-2 километров из-за осадков. Особенно сложная обстановка ожидается ночью и утром — туманы сократят видимость до критических 500-1000 метров.

Уфимцев ждёт облачная погода с прояснениями, ночью — небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах. Дневная температура в городе составит +6...+8 градусов, ночная опустится до 0...-2. Ветер будет таким же, как по всей республике — западный с переходом на восточный, 2-7 м/с.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный