Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии снежный ад сменится дождями

В Башкирии снежный ад сменится дождями

20:59, 10 апр 2025

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки. По данным ведомства, с вечера 10 апреля до вечера 11 апреля регион окажется во власти непогоды.

Ночью и с утра в отдельных районах ожидается гололёд и мокрый снег, который будет налипать на провода и деревья. Осадки пройдут по всему региону ночью, а днём — местами. На востоке республики они усилятся до умеренных.

Ветер переменчивый: сначала западный, затем восточный, 2-7 м/с. Жителям южных районов Башкирии стоит готовиться к порывам до 14 м/с. Температурный режим неустойчивый: ночью от -3 до +2 градусов, днём потеплеет до +3...+8.

Видимость на дорогах снизится до 1-2 километров из-за осадков. Особенно сложная обстановка ожидается ночью и утром — туманы сократят видимость до критических 500-1000 метров.

Уфимцев ждёт облачная погода с прояснениями, ночью — небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах. Дневная температура в городе составит +6...+8 градусов, ночная опустится до 0...-2. Ветер будет таким же, как по всей республике — западный с переходом на восточный, 2-7 м/с.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Жителей Башкирии предупредили о новых погодных сюрпризах
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о новых погодных сюрпризах
Погода в Башкирии готовит удивительный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии готовит удивительный сюрприз
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
В Башкирии прогнозируется ненастная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется ненастная погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok