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Стало известно, когда в Башкирию вернётся тепло

Стало известно, когда в Башкирию вернётся тепло

22:01, 11 апр 2025

Республика Башкортостан резко перешла от летнего тепла к зимним холодам. Сильные снегопады обрушились на регион в середине апреля. Синоптики Башгидромета сообщили прогноз погоды на ближайшие выходные.

В субботу, 12 апреля, ночью ожидается небольшой мокрый снег, который на юго-востоке усилится до умеренного. Днём осадки прекратятся. Температура в тёмное время суток составит от -4 до +1, а днём поднимется до +6...+11 градусов. Северный ветер будет умеренным с порывами.

Воскресенье, 13 апреля, принесёт небольшие дожди, которые ночью будут сопровождаться снегом. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днём воздух прогреется до +8...+13.

Метеорологи предупреждают о вероятном подъёме уровня воды в горных реках из-за осадков. Высока вероятность выхода рек на пойму и подтопления низменных участков.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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