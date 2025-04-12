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В Башкирии похоронили 21-летнего бойца, погибшего в боях за Курскую область

В Башкирии похоронили 21-летнего бойца, погибшего в боях за Курскую область

16:11, 12 апр 2025

В Зианчуринском районе Башкирии прошли похороны участника спецоперации Данила Кинзягулова. Об этом сообщила администрация Суренского сельсовета. Военнослужащему оставался всего месяц до 22-летия.

Данил родился в селе Кугарчи 4 мая 2003 года. Осенью 2023 года он подписал контракт с российским военным ведомством. На фронте Кинзягулов заслужил уважение сослуживцев, а родные запомнили его добрым и отзывчивым человеком.

По информации администрации сельсовета, молодой контрактник погиб при выполнении боевой задачи на территории Курской области.

"Верный присяге, он проявил стойкость и мужество, защищая интересы нашего государства", — отметили в официальном сообщении.

В сельсовете подчеркнули, что подвиг земляка останется в памяти односельчан как пример истинного патриотизма и преданности Родине.

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В Башкирии простились с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Зианчуринский район спецоперация Погибшие на Украине
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