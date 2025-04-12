Жителей Башкирии ожидают крупные штрафы

22:28, 12 апр 2025

Жителям Башкирии грозят серьезные штрафы за нарушение противопожарного режима — до 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

С 11 апреля вступили в силу новые правила: инспекторы госпожнадзора МЧС получили право на месте штрафовать нарушителей. Теперь они могут самостоятельно привлекать граждан к административной ответственности.

Под удар попадут владельцы земельных участков, которые пренебрегают порядком: не убирают мусор и сухую траву или, вопреки запретам, сжигают их. Все эти действия классифицируются как нарушения требований пожарной безопасности.

Штраф для граждан составит до 15 тысяч рублей, а при действующем особом противопожарном режиме сумма возрастает до 20 тысяч рублей.

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Автор: Семен Подгорный