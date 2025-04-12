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Жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погоды

Жителей Башкирии предупреждают о резком ухудшении погоды

22:34, 12 апр 2025

Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на данные Башгидромета, сообщает о неблагоприятных погодных условиях в республике 13 апреля. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и осадки — ночью снег с дождем, днем небольшие дожди.

Ветер западный и северо-западный достигнет скорости 5-10 м/с. Ночью температура воздуха достигнет отметки от -3 до +2°C, днем - повышение до +9...+14°C.

На дорогах ночью и утром ожидается туман, который снизить видимость до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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