Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Ушла из жизни судья Верховного суда Башкирии в отставке Азалия Каневская

Ушла из жизни судья Верховного суда Башкирии в отставке Азалия Каневская

11:53, 13 апр 2025

В Уфе скончалась Азалия Камиловна Каневская, бывший судья Верховного суда Республики Башкортостан. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Верховного суда РБ.

Азалия Каневская посвятила юриспруденции более трех десятилетий. Её карьера началась в 1953 году в Стерлитамаке, где она работала следователем прокуратуры. После 22 лет службы в прокуратуре, в 1975 году, Каневская была назначена судьей Верховного суда БАССР. На этом посту она проработала до 1985 года, после чего вышла в почетную отставку.

Коллеги вспоминают Азалию Камиловну как высокопрофессионального юриста и замечательного человека. Верховный суд республики выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Азалия Каневская была замужем за известным ученым-юристом Львом Львовичем Каневским, доктором юридических наук. Супруги воспитали сына, который продолжил семейную традицию и работает в органах прокуратуры.

Церемония прощания с Азалией Каневской состоялась 13 апреля в 12:30 по адресу: Уфа, Бульвар Ибрагимова, д. 23, кв. 77.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Белокатайском районе Башкирии проходит церемония прощания с погибшим в ДТП судьей Верховного суда

Читайте также:

В Белокатайском районе Башкирии проходит церемония прощания с погибшим в ДТП судьей Верховного суда
Автор: Семен Подгорный
Фото: архивное фото
Теги: Уфа
Читайте также

В Белокатайском районе Башкирии проходит церемония прощания с погибшим в ДТП судьей Верховного суда
Происшествия в Башкирии
В Белокатайском районе Башкирии проходит церемония прощания с погибшим в ДТП судьей Верховного суда
В аварии пассажирского автобуса и легковушки погиб судья Верховного суда Башкирии (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
В аварии пассажирского автобуса и легковушки погиб судья Верховного суда Башкирии (ВИДЕО)
Защитнику Куштау, из-за которого собирались митинги, ужесточили приговор
Человек и закон в Башкирии
Защитнику Куштау, из-за которого собирались митинги, ужесточили приговор
В Башкирии «вора в законе» осудили на 9 лет
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии «вора в законе» осудили на 9 лет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok