Ушла из жизни судья Верховного суда Башкирии в отставке Азалия Каневская

11:53, 13 апр 2025

В Уфе скончалась Азалия Камиловна Каневская, бывший судья Верховного суда Республики Башкортостан. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Верховного суда РБ.

Азалия Каневская посвятила юриспруденции более трех десятилетий. Её карьера началась в 1953 году в Стерлитамаке, где она работала следователем прокуратуры. После 22 лет службы в прокуратуре, в 1975 году, Каневская была назначена судьей Верховного суда БАССР. На этом посту она проработала до 1985 года, после чего вышла в почетную отставку.

Коллеги вспоминают Азалию Камиловну как высокопрофессионального юриста и замечательного человека. Верховный суд республики выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Азалия Каневская была замужем за известным ученым-юристом Львом Львовичем Каневским, доктором юридических наук. Супруги воспитали сына, который продолжил семейную традицию и работает в органах прокуратуры.

Церемония прощания с Азалией Каневской состоялась 13 апреля в 12:30 по адресу: Уфа, Бульвар Ибрагимова, д. 23, кв. 77.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: архивное фото