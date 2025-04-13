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В Башкирии дали тревожный прогноз погоды

В Башкирии дали тревожный прогноз погоды

19:12, 13 апр 2025

Жителей Башкирии ждёт неспокойный день. На территории республики ожидается усиление ветра, сообщают Башгидрометцентр и МЧС.

В понедельник, 14 марта, метеорологи прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Кратковременные дожди захватят почти весь регион, ночью пойдет мокрый снег. Осадков не ожидается лишь в южных районах.

Утром водителям следует быть осторожнее — на дорогах образуется гололёд. На деревьях и проводах налипнет мокрый снег. Подует юго-западный ветер с переходом на северо-западный. Его скорость достигнет 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -2°C до +3°C, днём потеплеет до +7°C...+12°C.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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