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«Пенсии вырастут с 1 мая»: кому ждать прибавки

«Пенсии вырастут с 1 мая»: кому ждать прибавки

09:10, 14 апр 2025

С 1 мая 2025 года часть российских пенсионеров получит прибавку к ежемесячным выплатам. Повышение коснется граждан, отметивших 80-летний юбилей в апреле этого года. Об этом информирует Социальный фонд России.

Перешагнувшие 80-летний рубеж в апреле граждане начнут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двукратном размере уже со следующего месяца. Представители Социального фонда подчеркивают — доплата происходит автоматически, никаких заявлений подавать не требуется. Средства поступят пенсионерам в мае вместе с основной пенсией.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии выплаты
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