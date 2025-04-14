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В Башкирии появится новый профессиональный праздник

В Башкирии появится новый профессиональный праздник

10:58, 14 апр 2025

В Башкирии появится новый профессиональный праздник — День работника сферы молодёжной политики. Парламент республики рассмотрит соответствующий законопроект в окончательном чтении в апреле. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания Башкортостана 14 апреля.

Отмечать новый праздник планируют ежегодно в последнюю субботу июня — одновременно с Днём молодёжи. По словам спикера Курултая Константина Толкачева, это станет признанием важности профессии и значимости молодёжной политики в стране.

На сегодняшний день в сфере молодёжной политики республики функционирует 68 учреждений, включающих 179 молодёжных клубов и центров.

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Автор: Семен Подгорный
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