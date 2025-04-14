Погода в Башкирии устроит очередной сюрприз

20:57, 14 апр 2025

Синоптики Башгидромета сообщают о резком изменении погоды в республике. На смену холодам придёт долгожданное тепло.

Во вторник, 15 апреля, осадков практически не ожидается. Ночью температура составит от +1 до -4 градусов, днём повысится до +10...+15. Подует западный умеренный ветер.

В среду станет ещё теплее. Ночью термометры покажут от 0 до +5 градусов, днём воздух прогреется до +14...+20. Местами пройдёт небольшой дождь при умеренном северо-западном ветре.

Метеорологи отмечают, что разница между ночными и дневными температурами существенно увеличится, что характерно для весеннего периода.

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Автор: Семен Подгорный