В Башкирии пенсионеры получат надбавку

09:05, 15 апр 2025

В Республике Башкортостан 39 тысяч пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве, получают дополнительные выплаты к пенсии. Об этом сообщило Отделение Социального фонда РФ по РБ 15 апреля.

Для получения надбавки к страховой пенсии по старости или инвалидности необходимо соблюсти три условия. Прежде всего, иметь не менее 30 лет стажа в сельскохозяйственной отрасли — работа в колхозах, совхозах или предприятиях, связанных с животноводством, растениеводством и рыбоводством. Профессия должна входить в утвержденный правительством перечень. Трудовая деятельность в сельхозпредприятиях до 1992 года засчитывается независимо от должности.

Также пенсионер не должен работать и обязан проживать в сельской местности. С начала 2025 года размер надбавки установлен на уровне 2226,93 рубля.

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Автор: Семен Подгорный