В Башкирии удивили прогнозом на вторую половину апреля и май
09:26, 16 апр 2025
В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются значительные изменения погоды. По сведениям Башгидромета, 16 апреля температура воздуха повысится до +13…+18°C, однако уже 17 апреля с прохождением холодного фронта она снизится до +7…+12°C.
Согласно данным Гидрометцентра России, к выходным температура вновь повысится: 19 апреля ожидается до +18°C, а 20 и 21 апреля — до +21°C. Синоптики предупреждают также о возможных кратковременных осадках.
Согласно долгосрочному прогнозу Gismeteo, 22 апреля температура может достичь +23°C. Ожидается, что до конца апреля и в мае значения останутся в пределах +15…+20°C.
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Автор: Семен Подгорный
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