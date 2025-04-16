Россияне получат пенсии раньше срока
09:32, 16 апр 2025
Выплаты пенсий за май передвинут на более ранние даты — об этом сообщают официальные источники. Перечисления получат граждане, которым обычно выдают пенсии в первую декаду месяца. Средства начнут поступать с конца апреля и в начале мая.
Пенсионерам, получающим выплаты с 1 по 3 мая, деньги придут в апреле. Тем, у кого дата выплат с 8 по 10 мая, средства переведут заранее. В этом году в России выходные объявлены с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Выплаты смещаются согласно стандартной процедуре — на ближайший рабочий день.
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Автор: Семен Подгорный
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