Погода очень удивит жителей Башкирии

20:51, 16 апр 2025

В республике ожидаются перепады температур из-за смены воздушных масс. Об этом сообщает Башгидромет в своём прогнозе на ближайшие дни.

В четверг жителей региона ждёт небольшой дождь, ночью столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, днём воздух прогреется до +7...+12. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-западный, местами усилится.

Пятница сохранит ночные показатели температуры в пределах -3...+2 градусов, днём также будет +7...+12.

Выходные порадуют жителей региона теплом, но синоптики предупреждают — повысится вероятность кратковременных осадков.

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Автор: Семен Подгорный