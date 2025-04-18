Башкирию ждут продолжительные дожди при теплой погоде

09:08, 18 апр 2025

В Башкирии ожидаются сильные осадки. По данным Гисметео, дожди начнутся уже сегодня, 18 апреля. После временного перерыва они возобновятся 23 числа и продлятся до 6 мая — около двух недель.

Синоптики отмечают, что погода в регионе останется теплой. Дневная температура в отдельные дни достигнет +24°C, а ночная сохранится на уровне до +8°C.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный