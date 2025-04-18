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Башкирию ждут продолжительные дожди при теплой погоде

Башкирию ждут продолжительные дожди при теплой погоде

09:08, 18 апр 2025

В Башкирии ожидаются сильные осадки. По данным Гисметео, дожди начнутся уже сегодня, 18 апреля. После временного перерыва они возобновятся 23 числа и продлятся до 6 мая — около двух недель.

Синоптики отмечают, что погода в регионе останется теплой. Дневная температура в отдельные дни достигнет +24°C, а ночная сохранится на уровне до +8°C.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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