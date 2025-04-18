В мае некоторые российские пенсионеры получат удвоенную выплату
09:11, 18 апр 2025
С 1 мая 2025 года определенные категории российских пенсионеров начнут получать двойной размер фиксированной части пенсии. Информацией поделилась депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью "Российской газете".
Повышенная выплата коснется двух групп граждан: тех, кто в апреле получил I группу инвалидности, и пенсионеров, отметивших 80-летие.
Фиксированная часть пенсии для них вырастет вдвое — с нынешних 8 907 рублей до почти 18 тысяч. Важно, что оформлять эту надбавку не требуется — перерасчет произойдет автоматически.
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Автор: Семен Подгорный
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