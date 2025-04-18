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В выходные Башкирию придет почти летнее тепло

В выходные Башкирию придет почти летнее тепло

20:34, 18 апр 2025

Жителей Башкирии ждёт тёплый уик-энд с небольшими осадками. Такой прогноз дали в республиканском Башгидромете на ближайшие выходные.

В субботу, 19 апреля, небо над регионом будет переменчивым — облачность с периодическими прояснениями. Местами пройдут слабые дожди.

Температура ночью составит от +1 до +6 градусов, днём воздух прогреется до +16...+21°C. Ветер юго-западный, умеренной силы, с порывами днем в отдельных районах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: погода в башкирии
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