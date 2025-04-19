Стало известно, когда заработает двойная индексация пенсий

11:53, 19 апр 2025

Пенсионеры начнут получать проиндексированную выплату два раза в год, начиная с 2026 года. Об этом информирует Социальный фонд России.

Страховые пенсии будут увеличиваться согласно новому графику: первая прибавка придёт 1 февраля — в соответствии с ростом потребительских цен за предыдущий год, а вторая — 1 апреля, исходя из доходов бюджета СФР.

Как заверяют в фонде, все пенсионеры по-прежнему получат гарантированную индексацию не ниже уровня инфляции, а прожиточный минимум продолжит ежегодно расти. Для тех, кто продолжает трудиться, перерасчёт будет происходить традиционно 1 августа с учётом внесённых страховых взносов.

Параллельно власти развивают программу долгосрочных накоплений и обещают усилить информирование граждан предпенсионного возраста о том, как формируются их пенсионные права и как правильно рассчитываются выплаты.

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Автор: Семен Подгорный