В Башкирии прогнозируется ураганный ветер
22:21, 19 апр 2025
В Республике Башкортостан 20 апреля синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Информацию распространил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Башгидромета.
Спасатели рекомендуют гражданам соблюдать осторожность: убирать автомобили в гаражи или парковать вдали от деревьев и ненадёжных конструкций.
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Автор: Семен Подгорный
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