В Госдуме сообщили о выплате удвоенной пенсии с 1 мая
11:00, 20 апр 2025
С 1 мая 2025 года отдельные категории пенсионеров получат удвоенные выплаты. Информацию подтвердила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Российской газетой".
Повышение коснётся тех, кто в апреле получил I группу инвалидности, а также граждан, отметивших 80-летие. Фиксированная выплата для этих категорий увеличится вдвое — с нынешних 8 907 рублей.
Примечательно, что оформлять дополнительные документы не потребуется. Перерасчёт произведут автоматически, без заявлений от получателей. Надбавка начнёт поступать уже в следующем месяце вместе с основной пенсией.
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Автор: Семен Подгорный
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