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Российских пенсионеров снова дурят фейками

Российских пенсионеров снова дурят фейками

11:06, 20 апр 2025

Очередная волна дезинформации накрыла соцсети — пенсионерам обещают разовые выплаты в размере 30 000 рублей от Сбербанка. По данным "Лапша Медиа", это старый фейк, который активно продвигают последователи запрещённого в России экстремистского движения.

Авторы ложной информации уверяют, что получение денег якобы означает отказ от земельного надела и "советского наследия", а сама акция — элемент системы тотального контроля над населением.

На официальном сайте Сбербанка никакой информации о подобных выплатах не обнаружено. Эксперты призывают пожилых людей проверять финансовые новости только на официальных ресурсах и не верить сообщениям из непроверенных источников.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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