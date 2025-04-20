В Башкирию нагрянет летний зной

22:23, 20 апр 2025

Башкирию ждёт очередной температурный кульбит. По данным Башгидромета, с 21 апреля республику накроет волна по-настоящему летней жары. В апреле погода уже успела удивить жителей: сначала летнее тепло, затем резкое похолодание со снегом, а теперь — новый температурный рекорд.

В понедельник, 21 апреля, столбики термометров поднимутся до +19...+24 градусов днём, ночью будет +7...+12. Местами пройдут небольшие дожди, ветер с юго-запада усилится до порывистого.

Вторник порадует ещё большим теплом: ночью +8...+13, а днём воздух прогреется до +20...+25 градусов. Осадков синоптики практически не прогнозируют. Ветер сохранится юго-западный, днём с порывами.

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Автор: Семен Подгорный