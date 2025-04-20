Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирию нагрянет летний зной

В Башкирию нагрянет летний зной

22:23, 20 апр 2025

Башкирию ждёт очередной температурный кульбит. По данным Башгидромета, с 21 апреля республику накроет волна по-настоящему летней жары. В апреле погода уже успела удивить жителей: сначала летнее тепло, затем резкое похолодание со снегом, а теперь — новый температурный рекорд.

В понедельник, 21 апреля, столбики термометров поднимутся до +19...+24 градусов днём, ночью будет +7...+12. Местами пройдут небольшие дожди, ветер с юго-запада усилится до порывистого.

Вторник порадует ещё большим теплом: ночью +8...+13, а днём воздух прогреется до +20...+25 градусов. Осадков синоптики практически не прогнозируют. Ветер сохранится юго-западный, днём с порывами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В выходные Башкирию придет почти летнее тепло
Общество в Башкирии
В выходные Башкирию придет почти летнее тепло
Башкирию ждёт настоящее летнее тепло
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт настоящее летнее тепло
В Башкирии резко подскачет температура
Общество в Башкирии
В Башкирии резко подскачет температура
В Башкирию ворвется резкое потепление
Общество в Башкирии
В Башкирию ворвется резкое потепление


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен