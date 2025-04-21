Майские праздники в Башкирии омрачит непогода

10:51, 21 апр 2025

В Башкирии установилась почти летняя погода с температурой до +26°C, сообщают метеорологи. Однако жителям республики не стоит рассчитывать на ее благоприятное течение в праздничные дни. Согласно прогнозу Гисметео, с 1 по 11 мая регион накроют облачность с дождями, местами интенсивными.

Дневная температура снизится до +12...+18°C, а ночью столбики термометров покажут от +4 до +10 градусов. Синоптики подтверждают — теплое начало недели сменится резким ухудшением погодных условий, и на майские выходные зонты станут необходимым атрибутом отдыха.

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Автор: Семен Подгорный