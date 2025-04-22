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Кому и за что увеличат пенсию в 2025 году

Кому и за что увеличат пенсию в 2025 году

11:28, 22 апр 2025

СФР представил полный список доплат для пенсионеров, не занятых трудовой деятельностью. Размеры выплат зависят от региона проживания, возрастной категории и профессионального опыта.

Российские пенсионеры, не имеющие официального места работы, вправе претендовать на финансовую поддержку, если их доходы не дотягивают до установленной планки. При материальном обеспечении ниже прожиточного минимума в конкретном регионе гражданину полагается социальная доплата — федеральная или региональная.

Отдельная категория льготников — 80-летние пенсионеры и инвалиды I группы. Им положена увеличенная фиксированная выплата к основной пенсии по старости. Примечательно, что после достижения 80-летнего рубежа надбавка за уход начисляется автоматически и регулярно индексируется вместе с пенсией.

Северяне также получают дополнительные средства. Жители Крайнего Севера и приравненных территорий имеют право на надбавку за суровые климатические условия и наработанный северный стаж.

Сельские пенсионеры не будут обделены — для них предусмотрена повышенная фиксированная выплата.

Пенсионеры, содержащие иждивенцев, могут оформить дополнительную выплату на детей. Для этого требуется подать заявление о перерасчёте пенсии.

Профессиональные надбавки полагаются бывшим работникам определённых специальностей. В их числе — члены лётных экипажей и специалисты угольной отрасли, имеющие специальный стаж.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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