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Башкирию ждет 25-градусная жара

Башкирию ждет 25-градусная жара

21:52, 22 апр 2025

В Башкирии температура подскочит до летних значений — 23 апреля ожидается до +25 градусов. По информации Башгидромета, погода в республике будет переменчивой: ночью — без осадков при температуре +5...+10°C, днём — местами пройдут короткие дожди.

Северные районы региона окажутся во власти холодных воздушных масс — там термометры покажут около +15 градусов. На остальной территории — настоящее лето посреди весны.

Синоптики также предупреждают о ветре западного направления. Если ночью он будет умеренным, то к середине дня усилится до порывистого.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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