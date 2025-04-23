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Башкирию ждет мощная волна похолодания

Башкирию ждет мощная волна похолодания

09:11, 23 апр 2025

Аномальное тепло, накрывшее Башкирию в апреле, скоро закончится. К выходным республику ждёт резкое похолодание с осадками в виде дождя и снега. Об этом предупреждают синоптики Башгидромета и метеоцентра "Фобос".

Середина недели в Башкирии ещё побалует летним теплом. Ночные температуры держатся на отметке +5...+10°C, а дневные достигают почти летних +20...+25°C. Специалисты "Фобоса" отмечают, что такая погода больше характерна для Северной Африки, чем для России в середине весны – даже в июле обычно прохладнее. Причина аномалии – устойчивый малооблачный антициклон.

Но идиллия закончится быстро. Уже в четверг на Русскую равнину начнёт наступать циклон с Северо-Запада. Фронтальная облачность накроет среднюю полосу, это кардинально изменит температурный режим.

По данным Гисметео, в воскресенье, 27 апреля, в Башкирии похолодает до +12°C днём и +6°C ночью. А в понедельник столбики термометров рухнут до +5°C днём и +1°C ночью. Жителей ждут дожди со снегом – настоящий зимний привет в конце апреля.

К майским праздникам температура немного поднимется, но с 1 по 4 мая воздух прогреется лишь до +13...+14°C. Метеорологи обещают, что нормальное тепло вернётся только к 9 мая, когда в республике потеплеет до +17...+18°C.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
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